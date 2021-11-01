Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Oynanan maçların ardından haftanın sonuçları ise şu şekilde oluştu;

Balıkesir Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçlarla amatör futbola gönül veren sporseverler yeniden tribündeki yerlerini aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan amatör futbol maçları yeniden başladı. Ali Hikmet Paşa Spor tesislerinin bakımda olması nedeniyle maçlar Balıkesir Üniversitesi Stadyumuna alındı. Pazar günü 2 maça ev sahipliği yapan Balıkesir Üniversitesinde Şabanlarspor-Balya Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor- Altınovaspor maçları oynandı.

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