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Başkan Alim Işık: "Kütahya futbol kentidir" - Son Dakika

Başkan Alim Işık: "Kütahya futbol kentidir"

13.10.2021 11:08
Başkan Alim Işık:

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kütahya Şubesi 2021-2022 sezonunu düzenlediği program ile açtı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kütahya Şubesi 2021-2022 sezonunu düzenlediği program ile açtı.Halil Akkaş Atletizm Stadyumunda düzenlenen program ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) 2021-2022 sezonunu açtı. Sezon açılış programına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yeni sezonun spor ve hakem camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'nın bir spor ve futbol kenti olduğunu ifade etti. Belediye Kütahyaspor profesyonel olarak futbolda Kütahya'yı temsil ettiğini belirten Başkan Işık, bal liginde 4 takımın yer aldığını söyledi. Başkan Işık 2019 yılında göreve geldiğinde 2018 yılı gelirleri dikkate alınarak meclis kararı ile nakit olarak dağıtılan 90 bin lirayı amatör kulüplere verildiğini söyledi.

2020 yılında gelir durumuna göre amatör spor kulüplerine yardımı 200 bin TL'ye çıkarttıklarını ifade eden Başkan Işık, "2021 yılı bütçemizde 400 bin liralık bir pay ayırdık. Yetmez ama mümkün olduğunca bu parayı artırarak tabandan gelen gençlerimizi sporda tutmaya özen gösteriyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze Yoncalı'da Kütahya Belediyesine ait 25 dekarlık bir alanı tahsis ettik. Bir nizami, 2 antrenman sahası olmak üzere 3 adet futbol çim sahasını yapıyoruz. Bunun yanında, 25 dekarlık alanı bu amaçla kullanmak için ayırdık. Yoncalı'daki termal su kaynaklarını düşünerek futbol takımlarının kamp yapabilecekleri bir alana dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Başkan Işık, Belediye Kütahyaspor tesislerini de Yoncalı'ya tamamlayıp taşımak istediklerini ifade eden Başkan Işık, iki yıldır profesyonel ligde mücadele eden Belediye Kütahyaspor'un yaşadıklarını dikkate aldıklarında bu camianın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Başkan Işık, "Eğer bir müsabakada 90+5'te Kütahya'nın sonucu ne olduğu diye bir hakem sorupta penaltı veriyorsa bunu kabullenmemiz ve bundan dolayı da bir yıllık emeğin boşa gitmesini içimize sindirmemiz mümkün değil. Anadolu'nun yiğit evlatları olarak çalacağınız her düdüğün çok önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu acı, ağır bir acı. Emekleri hayaller, umutlar, dökülen terler bir hakemin düdüğüne bağlı olmamalı. Hakemlerimiz olması gereken ne ise o düdüğü öyle çalmalı. Bu sezon öyle olacak. Sezonumuz hayırlı olsun. Belediye olarak şehrimizdeki sporcusundan hakemine, gözlemcisine kadar alt yapı birliklerine kadar ne yapabileceksek o konuda gönlünüz rahat olsun" dedi.

Program yapılan protokol konuşmalarının ardından plaket töreni ile sona erdi. - KÜTAHYA

Başkan Alim Işık: Kütahya futbol kentidir

Alim Işık, Türkiye, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Alim Işık: 'Kütahya futbol kentidir' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başkan Alim Işık: "Kütahya futbol kentidir" - Son Dakika
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