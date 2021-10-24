Başkan Atabay tenisçilerle bir araya geldi

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 14 Yaş Tenis Turnuvası Performans Kampı gerçekleştirildi.

Didim'de bir otelde, Türkiye'nin bir çok ilinden tenisçilerin katılımı ile gerçekleştirilen performans kampını ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, gençlerle bir araya geldi. Kampa katılımlarından dolayı teşekkür eden ve Didim Belediyesi tarafından hazırlanan içerisinde hediyelerin olduğu çantaları tenisçilere takdim eden Başkan Atabay, "Hepiniz güzel ilçemiz Didim'e hoş geldiniz. Gençlerimizin enerjilerini gördükçe geleceğe dair umutlarımız güçleniyor. Her zaman yanlarındayız. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN