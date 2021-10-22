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Başkan Kocaman, şampiyon sporcu ile buluştu - Son Dakika

Başkan Kocaman, şampiyon sporcu ile buluştu

22.10.2021 11:29
Başkan Kocaman, şampiyon sporcu ile buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Doğukan Coşar'ı evinde ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı ve Coşar ailesini tebrik etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Doğukan Coşar'ı evinde ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı ve Coşar ailesini tebrik etti.

Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Doğukan Coşar ve ailesi, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı evinde konuk etti. Ziyarette konuşan Başkan Kocaman, "Doğukan Kartepe'mizin evladı. Daha önce Dünya şampiyonuydu, şimdi ise Avrupa şampiyonu oldu. Bizleri gururlandırdı, bizleri ağlattı. Şampiyona da secdeye kapanması, Türk bayrağı ile tur atması bizleri çok mutlu etti. Doğukan başarılı ve ahlaklı bir sporcu. Ağabeyi olarak her zaman yanındayız. Doğukan için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.

Doğukan Coşar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da yetiştiğini ve spora başladığını söyleyen Belediye Başkanı Kocaman, "Doğukan şanslı. KBB Kağıtspor'da spor yapıyor. Kağıtspor aslında sporcu fabrikası. Kocaeli'deki birçok gence hizmet etmiş bir sporcu fabrikasıdır. Ben 45 yaşındayım, basketbol geçmişim var. O zamanlar bile üzerimizde Kağıtspor'un emeği vardır. Ben bu anlamda bu hizmeti sağlayan KBB Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Doğukan kardeşimizin ailesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman "Bir sporcuyu yetiştirmede ailenin de emeği çok önemlidir. Aile de teşekkürü hak ediyor. Doğukan'ı bugünlere getiren hocalarına, antrenörlerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu ekip ve strateji işidir. Spor eğitim kadar önemlidir. Kişinin karakterini, bedensel gelişimini, disiplini etkileyen önemli başlıklardan bir tanesidir. Bizde Kartepe'de gençlerimizin spor yapması için seferberlik ilan ettik. Tüm mahallelerimize spor kompleksi yapmaya çalışıyoruz. Doğukan'ın da evinin çok yakınına spor kompleksi kazandıracağız. İnşallah Doğukan orada da spor yapmaya, öğretmeye, örnek olmaya devam eder" şeklinde konuştu.

Başkan Kocaman'ın ziyaretinden dolayı mutlu olan Coşar ise, "6 yıldır judo sporu ile ilgileniyorum. Şampiyon oldum, güzel oldu. Çok mutluyum, annem ve babam da çok mutlu oldu. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak. Bekle beni olimpiyat" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, şampiyon sporcu ile buluştu
Başkan Kocaman, şampiyon sporcu ile buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Kocaman, şampiyon sporcu ile buluştu - Son Dakika Spor


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