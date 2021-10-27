Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. hafta maçında Hollanda ekibi ZZ Leiden'i deplasmanda 79-69 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, 3'te 3 yaptı. ZZ Leiden ise 2. yenilgisini yaşadı.

Leiden kentindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ilk periyodu 21-21 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte daha iyi bir performans sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 37-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta farkı açan İstanbul temsilcisi, final çeyreğine 59-49 önde girdi. Son bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 79-69 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde ABD'li oyuncu Jamar Smith, kaydettiği 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı.