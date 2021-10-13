Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Nikola Perlic, Josip Mkulic (Hırvatistan), Xhelal Mumini (Kosova)
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 5, Morgan 19, Pulliam 19, Nisa Yalçın 2, Razheva 13, Brych 8, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 4
UNI Gyor: McDonald 27, Varga 4, Nagy 4, Weninger 10, Oroszova 7, Torok 6, Dombai 3, Markovic 6
1. Periyot: 28-23
Devre: 40-37
3. Periyot: 59-48
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Macaristan'ın UNI Gyor takımını 74-67 mağlup etti.
Kaynak: AA
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