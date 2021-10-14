Salon: Antakya
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Daut Mehmeti (Kosova)
Hatayspor: Wiley 30, Gorini, Büşra Akbaş 10, Ayşegül Günay 6, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 15, Brown 37, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan 2, İdal Yavuz
WBC Enisey: Shchetina, Jones 7, Matveeva 7, Bratchikova 5, Pashkovskaia 1, Kuzmenkova, Nared 6, Pachurina 6, Latsgal 8, Vanloo 15, Krymova 8, Komienko 13
1. Periyot: 24-19
Devre: 53-42
3. Periyot: 80-61
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında Hatayspor, evinde Rusya'nın WBC Enisey takımını 100-76 yendi.
Kaynak: AA
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