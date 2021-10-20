Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi-AZS UMCS Lublin: 98-75

Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı AZS UMCS Lublin'i 98-75 yenerek, grupta 2'de 2 yaptı.

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