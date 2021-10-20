Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi-AZS UMCS Lublin: 98-75

SALON: SERVET TAZEGÜLHAKEMLER: Martin Kucirek xx, Maden Lucic xx, Viktor Nagy xxÇUKUROVA BASKETBOL: Asena Yalçın x 3, Shavonte Zellous xxx 21, Feride Akalan x 5, Quantinra Hollingsworth x 8, Temi Fagbenle x 4, Tiffany Hayes xxx 24, Yvonne Turner xxx 16, Kristine Anigwe xx 15, Esra Ural Topuz x2AZS UMCS LUBLİN: Ivana Jakubcova xx 13, Zuzanna Sklepowicz x 6, Natasha Mack xxx 19, Karniah Smalls xxx 19, Wiktoria Duchnowska x 2, Aleksandra Stanacev x 6, Aleksandra Kuczynska x 3, Olga Trzeciak x 2, Natalia Kurach x 51. PERİYOT: 23-15 DEVRE: 50-34 3. PERİYOT: 70-55
Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı AZS UMCS Lublin'i 98-75 yenerek, grupta 2'de 2 yaptı.
Kaynak: DHA
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