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Belediye Derincespor: 5-1 - Son Dakika

Belediye Derincespor: 5-1

26.10.2021 17:25
Belediye Derincespor: 5-1

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Anıl Usta (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xxx), İbrahim (xx), Ceyhun (xx) (Dk. 14 Björkander xx) (Dk. 80 Zeki xx), Özgür (xxx) (Dk. 62 Thiam xxx), Aka (xx), Kazımcan (xxx), Thaciano (xx), Deniz (xxx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Anıl Usta (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xxx), İbrahim (xx), Ceyhun (xx) (Dk. 14 Björkander xx) (Dk. 80 Zeki xx), Özgür (xxx) (Dk. 62 Thiam xxx), Aka (xx), Kazımcan (xxx), Thaciano (xx), Deniz (xxx) (Dk. 62 Cem xx), Rayan (xxx) (Dk. 80 Erhan xx), Paixao (xxx)BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha (x) - Efe (x), Kadir (x), Uğurcan (x) (Dk. 59 Muhammed Enes x), Melih (xx) (Dk. 77 Bahtiyar x), İlker (x), Ramazan (xx) (Dk. 70 Muhammet Fatih x), Tayfun (x), Berkay (x) (Dk. 70 Eren x), Sercan (xx) (Dk. 70 Bertuğ x), Mesut Can (xx)GOLLER: Dk. 34 Deniz, Dk. 35 ve Dk. 59 Rayan, Dk. 47 Paixao, Dk. 87 Thiam (Altay) - Dk. 43 Sercan (Belediye Derincespor)SARI KARTLAR: Ceyhun (Altay), Berkay (Belediye Derincespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Spor Toto Süper Ligi ekibi Altay, evinde TFF 3'üncü Lig takımlarından Belediye Derincespor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İzmir ekibinin gollerini Deniz, Rayan (2), Paixao ve Thiam kaydederken, konuk takımın tek golünü Sercan attı.34'üncü dakikada Altay'ın kazandığı serbest vuruşta Özgür ceza sahasına doldurdu. İbrahim'in kafayla indirdiği topu kale önünde Deniz kafayla ağlarla yolladı: 1-0.35'inci dakikada Özgür'ün defansın arkasına yolladığı topla buluşan Rayan, karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruşla kaleci Taha'yı avladı: 2-0.43'üncü dakikada konuk ekibin soldan kazandığı kornerde Ramazan ceza sahasında ortaladı, Sercan topa ayak koyarak farkı 1'e indirdi: 2-1.İlk yarı bu skorla sona erdi.47'nci dakikada sağdan Tolga'nın ortasında kale önünde bomboş pozisyonda Paixao kafayla topu filelere gönderdi: 3-1.59'uncu dakikada Deniz'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rayan uzak köşeye şık bir plase vuruşla ağları havalandırdı: 4-1.87'nci dakikada Belediye Derincespor ceza sahasında oluşan karambolda Thiam düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 5-1.

Altay müsabakadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.


- İzmir

Abdullah Uğur, Kadir Sağlam, Derincespor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Belediye Derincespor: 5-1 - Son Dakika Spor


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