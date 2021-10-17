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Belediye Derincespor-Orduspor maçının ardından - Son Dakika

Belediye Derincespor-Orduspor maçının ardından

17.10.2021 18:20
Belediye Derincespor-Orduspor maçının ardından

1 biten maçın ardından değerlendirmede bulunan Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak, "Sonuçtan değil ama oyundan memnunum. Rakiplerimiz ayakta duramıyor" dedi.

1 biten maçın ardından değerlendirmede bulunan Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak, "Sonuçtan değil ama oyundan memnunum. Rakiplerimiz ayakta duramıyor" dedi. Orduspor 1967 Teknik Direktörü Telat Özden ise, "1 puan bizim için altın değerinde" diye konuştu.

TFF 3. Lig 3. Grup sekizinci hafta karşılaşmasında 1-1 biten Belediye Derincespor - Orduspor 1967 karşılaşmasının ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi. 8 haftada 5. beraberliğini alan Belediye Derincespor'un Teknik Direktörü Murat Parlak, "İlk yarı maçı koparabilirdik. 2 ve 3. golü bulabilecek pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı da pozisyon vermedik. Rakibin ne yapacağını biliyorduk. Sürekli uzun toplarla oynuyorlardı. Sonuçtan değil ama oyundan oldukça memnunum. Bugün yenilgisiz bir takımla oynadık. Bana göre fark yapacağımız bir maçtı, berabere bitti. Birçok şey kazandık. Yine kazandık. Ben bunu görüyorum. Yarınlarda daha iyi olacak bu takım. Sorun yok" dedi.

Bol pozisyon ürettiklerini fakat yeterince gol atamadıklarını, Gümüşhane'ye de galibiyet için gideceklerini belirten Murat Parlak, "Çok pozisyona giriyoruz. Golleri atıp bitirmemiz gerekiyor. 2'yi, 3'ü bulmamız gerekiyor. Golleri bulamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Sonlara doğru ister istemez geriye çekilmeler oluyor. Golleri yapmamız lazım yapacak başka bir şey yok. Oyun karakterinden memnunum. Takımdan oldukça ümitliyim. İyi şeyler yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Oynadığımız bütün maçlarda kazanmaya yakın taraf biziz. Rakip bugün beraberliğe inanılmaz sevindi. Karşımızda kimse ayakta duramıyor. Sürekli yatıyorlar, zaman geçirmeye çalışıyorlar. Haftaya Gümüşhane maçı da farklı olmayacak. Kazanmak için gideceğiz ve kazanmak sahada gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı

Telat Özden: "Altın değerinde 1 puan aldık"

Orduspor 1967 Teknik Direktörü Telat Özden ise, "Bir puan bizim için iyi bir puan. Buraya 5 eksikle geldik. Geçen hafta çok zorlu Fethiye maçı oynadık. Geçen hafta 3, önceki hafta da Karşıyaka maçında 2 sakatımız vardı. Sıkıntılı süreçten geçtiğimiz için ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Bir türlü tutturamadık. Bir de suni çim bizim alışkın olduğumuz zemin değil. İkinci yarı futbolcu kardeşlerim biraz daha direnç gösterdi. Golü bulduktan sonra müthiş bir savaş verdi. İki takım adına da bir puan iyi puan. Derince'yi kampta da 3 kez izledim. Çok üstün performans göstermişlerdi. Lige başlangıç iyi olmadı ama son 3 haftada çıkışları var. Bugün de çok iyi top oynadılar. Onun için 1 puan bizim için altın bir puan. Maç geldi gitti. Mağlup da olabilirdik. 90 artıda 1-1 iken çizgiden bir geçiş var, dokunamadılar. Aldığımız bir puan bizim adımıza mutluluk verici. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda eski performanslarımızı göstererek yolumuza devam ederiz. Kocaeli futbol şehri. Şampiyonluklar yaşadığım, top oynadığım, yaşadığım şehir. Hem Derince, hem de Kocaelispor'umuza başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte; hem onlar, hem biz, hem Derince üst lige çıkarız. Kocaeli nasıl şampiyonluğa oynuyorsa Ordu da şampiyonluğa oynuyor. Bu ligler Orduspor'un ligleri değil. Hedef üst ligler. Temennimiz ve arzumuz hep birlikte Orduspor'u üst lige çıkarmak. Başlangıçta hedefimiz biraz daha farklıydı. Ama lige değişik bir başlangıç yaptık. Şehir ve kamuoyu bizi hedefe götürmeye başladı. İnşallah lig sonunda bu hedefe ulaşırız" diye konuştu. - KOCAELİ

Belediye Derincespor-Orduspor maçının ardından
Belediye Derincespor-Orduspor maçının ardından

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Derincespor-Orduspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Belediye Derincespor-Orduspor maçının ardından - Son Dakika
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