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Belediye Kütahyaspor emin adımlarla - Son Dakika

Belediye Kütahyaspor emin adımlarla

18.10.2021 10:43
Belediye Kütahyaspor emin adımlarla

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta karşılaşmalarında deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşan Belediye Kütahyaspor sahadan 1-2 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta karşılaşmalarında deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşan Belediye Kütahyaspor sahadan 1-2 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Kütahya'nın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan Belediye Kütahyaspor, ligin 8. Haftasında Karaman deplasmanına gitti. Karaman Kemal Kaynaş stadyumunda saat 14.00'da başlayan maça temsilcimiz Osman Mert Göktepe, İbrahim Yakup İnal, İbrahim Konuksever, Erdinç Çepoğlu, Ali Mert Işık, Ali Han Aydın, Tuncay Fındıkçı, Emrah Dağ, Bilal Şeflek, İsmail Kayalı ve Onur Garip on biri ile çıktı.

Maçın ilk yarısında rakibin baskılı oyunu karışısında kalesinde gol gören ve soyunma odasına 1-0 yenik durumda giren Belediye Kütahyaspor, ikinci yarıda etkili oyunu ile rakibini çözmeyi başardı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde İbrahim Konuksever ile skora denge getiren Mavi Şimşekler durumu 1-1 yaptı. Beraberlik golü ile birlikte rakip kalede baskısını artıran Belediye Kütahyaspor, ilk golden 9 dakika sonra 60'ıncı dakikada Erdinç Çepoğlu ile öne geçti ve skoru 1-2 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca temsilcimiz Belediye Kütahyaspor sahadan 1-2 galip ayrılarak, 8. haftayı da kayıpsız geçirdi. Mavi Şimşekler Karaman deplasmanında aldığı 3 puan ile puanını 15'e çıkartarak 3. sıraya yükseldi.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, alınan sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek, Belediye Kütahyaspor'un bu sene hedeflediği yere çıkacağını bir kez daha vurguladı.

Belediye Kütahyaspor, ligin 9. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü kendi evinde 1954 Keltik Belediyespor'u konuk edecek. - KÜTAHYA

Belediye Kütahyaspor emin adımlarla

Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Kütahya, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor emin adımlarla - Son Dakika Spor


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