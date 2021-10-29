Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdi. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.
Siyah beyazlılar, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Hatay'a gidecek ve kampa girecek.Siyah beyazlıların Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI
Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli, antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrağın etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Kaynak: DHA
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