Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park 'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Aydınus düdük çalacak.

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