Üye Girişi
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçlarındaki hakem yönetimlerini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçlarındaki hakem yönetimlerini eleştirdi Açıklaması

30.10.2021 22:56
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçlarındaki hakem yönetimlerini eleştirdi Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında hakem Cüneyt Çakır'ın puan veya puanlar almalarının önüne geçtiğini savundu.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında hakem Cüneyt Çakır'ın puan veya puanlar almalarının önüne geçtiğini savundu.

Hatay'dan İstanbul'a dönen siyah-beyazlı kafilede yer alan Kocadağ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır'ın maçın sonucuna etki ettiğini iddia eden Kocadağ, "Hatay deplasmanına yine eksiklerle gittik ama oyunun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı. Cüneyt hocamız Türk futbolunun gurur kaynağı ama geçen sezon da bazı maçlarda yine performansının düşerek devam ettiğini belirtmiştik. Bu sezon da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tartışılır bir hakem haline gelmiştir. Maalesef bugün de verdiği golü VAR kararıyla iptal ederek Beşiktaş'ın bugün alacağı puan veya puanların önüne geçmiştir." diye konuştu.

Emre Kocadağ, bu sezon kendileri adına geride kalan 11 maçta hakem hatalarından 10'a yakın puan kaybettiklerini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Sezon başından beri iyi bir takım kuran, iyi bir futbol oynamaya çalışan Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik hakem hataları herkesin malumu. Gaziantep FK maçında verilmeyen penaltı var. Adana Demirspor maçında 11 metrede baraj çizgisini kuran hakem ve üçüncü golde VAR'a bile gitme ihtiyacını duymuyor. Onun akabinde Rosier'i kırmızı kartla cezalandırılıyor. Altay maçında 2 golü adam eksikliğinden dolayı yiyoruz ve puanlarımız gidiyor. Başakşehir'de bariz 2 penaltı için VAR çağırmıyor ve penaltılar verilmiyor. Bugün de Hatayspor maçını geçirdik. Daha ligin başında Beşiktaş'ın kaybolmuş 10 puanı var. Liderin de 7 puan gerisindeyiz."

"Algı çalışmalarını geçen sene nasıl yıktıysak aynı şekilde yıkacağız"

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı, averajla Galatasaray'ın önünde şampiyon oldukları geçen sezon gibi bu sezon da algı çalışmaları yürütüldüğünü ileri sürerek, bu algıları yine yıkacaklarını dile getirdi.

Hakem hataları nedeniyle kaybettikleri puanların çok değerli olduğunu belirten Kocadağ, "Geçen sezon başında da bir algı çalışması yapıldı. Buna karşı çıkıp konuştuk ve o algıları bozduk. 'Beşiktaş, kötü takım kurdu, iyi oynamıyor, iyi mücadele etmiyor.' diyerek hakem hatalarını normalleştirmek için topyekun bir çalışma yapıldı. Bu sene de tam tersi, 'Beşiktaş'ın çok iyi bir takımı var. Bu hatalar görmezden gelinsin.' isteniyor. 'Beşiktaş kötü oynadı' algıları var. Beşiktaş kötü oynayabilir, eksikleri olabilir ama bu hakem hatalarını ve bundan dolayı puan kayıplarını legal hale getirmez. Bu algı çalışmalarını geçen sene nasıl yıktıysak aynı şekilde yıkacağız. İyi veya kötü oynayabiliriz, eksiklerimiz oldu, rotasyon yapıldı ve istediğimiz verimleri alamadık ama saydığımız maçlardaki kaybedilen puanlar üst üste konulduğunda çok değerli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunda (MHK) başkan Serdar Tatlı'nın istifa edip yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını hatırlatan Emre Kocadağ, şunları kaydetti:

"Geçen hafta MHK Başkanı değişti. Allah selamet versin. Sevabıyla günahıyla hizmet etti ve görevden ayrıldı. Neden ayrıldığını herkes merak ediyor. Serdar Tatlı, hakem hatalarından dolayı ayrılmadı. Hakem hataları her hafta var. Geçen sezon da vardı. Onun hatası, adaleti sağlayamaması oldu. Beşiktaş'a karşı aldığı kararları diğer takımlara karşı uygulayamadı. Beşiktaş'ın hakkını yiyen hakemleri bir sonraki hafta ödüllendirirseniz, onların önünü açarsanız o koltuklarda oturamazsınız. Yeni MHK Başkanı'na hayırlı olsun. Geçen hafta VAR'da hakemi 2 net pozisyona çağırmayan hakemi bugün VAR'a verdiler. Hiç çağırmaması gereken pozisyonda golümüzü iptal ettirmek için çağırdı. Cüneyt hoca da kendisi karar veremedi ve yardımcı hakemi de yanına çağırarak puanlarımızı alıyor."

Siyah-beyazlı taraftarların içinin rahat olması gerektiğini aktaran Kocadağ, "Beşiktaş ne zaman iyi gitmeye başlasa bu oyunlar oynanmaya başlıyor. Beşiktaş'a karşı bir ittifak olduğu bir gerçek. Bu ittifakın ortakları belli. Saha içi ve dışında da yandaşları var. Ancak o ittifak barajı geçemez. O ittifaka destek verenler de bunun farkına varsın. Beşiktaş'ın hakkını yiyerek bir yere gelemezler. Biz kendi mücadelemizi yapacağız. Cüneyt hoca bugün bizi üzdü. MHK değişti ama bazı şeyler değişmedi. Takım olarak toparlayacağız, daha iyi futbol oynayacağız. Geçen sezon şampiyon olduk. Averajla şampiyon olduk ama herkesin vicdanında 'Şampiyon Beşiktaş' yazıldı. Bu sezon da şampiyon olacaksak herkesin aklına ve kalbine kazınacak futbolu oynayacağız. Biz o futbolu oynamaya başlayacağız ve inşallah şampiyonluğu göğüsleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Cüneyt Çakır, Emre Kocadağ, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçlarındaki hakem yönetimlerini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var 22:31 Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi 21:26 Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan 20:10 AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan "Kürdistan" gözaltısına tepki: Doğru bulmuyorum
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı 18:44 Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Kim Milyoner Olmak İster'de 16:45 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı 16:09 Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım         
22:44
Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok         
22:04
Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi         
20:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek         
19:51
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde         
17:08
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu         
15:32
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 23:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçlarındaki hakem yönetimlerini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement