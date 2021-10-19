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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yine kayıp - Son Dakika

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yine kayıp

19.10.2021 22:29
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yine kayıp

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Grubundaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1 ve Ajax'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü hafta mücadelesi sonunda puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

Avrupa kupalarında galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Avrupa'da son olarak 2019-2020 sezonunda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada ise bir beraberlik alıp, 5 kez yenildi.

Geçen sezon Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş; söz konusu maçlarda Wolverhampton'a 4-0, PAOK'a 3-1, Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Avrupa'da 17 maçtır gol yiyor

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında son 17 maçta kalesini gole kapatamadı.

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 17 karşılaşmada ise bunu başaramadı.

Beşiktaş, söz konusu 17 maçta kalesinde 38 gol gördü.

Sergen Yalçın ile galibiyet yok

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezonki Rio Ave maçını 1-1 beraberlikle tamamlarken, PAOK'a 3-1 yenildi.

Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.

Son 16 Avrupa maçında 2 galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi.

Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetin ardından çıktığı 15 maçta istediğini elde edemedi.

Sarpsborg maçının ardından 2018-2019'da Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, Sarpsborg'u 3-2 yendi.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde sadece Slovan Bratislava'ya 2-1'lik skorla üstünlük kurabilen Beşiktaş, sonraki 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezon iki maçın birinden berabere ayrılan ve birini yitiren Beşiktaş, bu sezon ise 3 mağlubiyet almaktan kurtulamadı.

Sporting Lizbon korner atışlarından 3 gol buldu

Maç öncesi kanat organizasyonları çalışan Sporting Lizbon, bunun karşılığını ilk yarıda almayı başardı.

İlk yarıda 5 korner kazanan konuk ekip, bunların üçünde gol buldu. Maçın 15. dakikasında kazanılan korner atışında Sebastian Coates'in kafa golüyle 1-0 öne geçen Sporting Lizbon, 27. dakikada aynı şekilde ve aynı oyuncusuyla bir kez daha fileleri havalandırdı.

Korner atışlarında savunma yapmakta zorlanan Beşiktaş, ilk yarının son bölümünde bir başka korner atışında Vida'nın ceza alanı içinde topa elle müdahalesi sonrası penaltı atışındaki gole engel olamadı ve soyunma odasına 3-1 geride gitti.

VAR kararıyla penaltı, Teixeira'nın golü iptal

Maçın ilk yarısında Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla Sporting Lizbon bir penaltı kazanırken, Beşiktaş'ın Alex Teixeira ile bulduğu gol ise iptal oldu.

Sporting Lizbon'un korner atışı sonrası topu uzaklaştıran ve atağa çıkan siyah-beyazlı takım, rakip kalede gol aradı. Rakip oyuncunun müdahalesiyle Beşiktaş lehine top kornere giderken hakem Slavko Vincic, VAR uyarısının ardından Sporting Lizbon'un kazandığı korner atışı sonrası yaşanan pozisyonu bir kez daha izledi. Vincic daha sonra Sporting Lizbon lehine penaltı kararı verdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş, Alex Teixeira ile bir gol bulurken Vincic, VAR kararı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Sergen Yalçın ve Ersin'e destek Gökhan Töre ve N'Sakala'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son bölümlerinde teknik direktör Sergen Yalçın'a tezahüratlarla destek verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımın oyuncuları Gökhan Töre ile Fabrice N'Sakala'ya ise tepki gösterdi.

Maç sonunda oyuncuları tribüne çağıran taraftarlar, 4 gol yiyen kaleci Ersin Destanoğlu lehine de tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlılar, maçın ardından soyunma odasına giden Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı. Bir süre sonra sahaya dönen Yalçın, taraftarları selamladı.

Tribünde arbede

Karşılaşma öncesi kale arkası tribününde siyah-beyazlı taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Maç başlamadan ortam sakinleşirken bir süre sonra tribünde taraftarlar arasında bir kez daha gerginlik çıktı. Yaşanan arbede sonrası bazı taraftarlar sahaya atladı. Emniyet güçleri burada önlem alırken, sağlık ekipleri de bu tribüne yönlendirildi. Yaralanan bir taraftar sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Paulinho yine golünü attı

Sporting Lizbon'un 4. golünü atan Paulinho, Beşiktaş'a karşı üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

2019-2020 sezonunda Braga forması giyen Paulinho, Braga'nın siyah-beyazlı takımı 3-1 yendiği maçta iki kez fileleri havalandırmıştı.

Beşiktaş'ı 4-1 yenen Sporting Lizbon, gruptaki ilk galibiyetini aldı. İlk maçında Ajax'a evinde 5-1 yenilen Portekiz temsilcisi, Borussia Dortmund'a ise deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Sergen Yalçın, Sporting, Beşiktaş, Lizbon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yine kayıp - Son Dakika Spor


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