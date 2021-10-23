Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

Isınma koşuları sonrası çeşitli oyunlar oynayan siyah-beyazlı ekip, pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın akşam yapacağı idman sonrası hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.