Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve istasyon koşularının ardından açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, bu akşam özel uçakla Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidecek. Siyah-beyazlılar, TSİ 23.00'te Jose Alvalade Stadı'nda başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde Sergen Yalçın ve 1 futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

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