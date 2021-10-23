Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği 'ne 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Kuşadasıspor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u tek golle geçti: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci devresine hızlı başlayan Kuşadasıpor 49'uncu dakikada Murat'ın golüyle öne geçti. Galibiyet golünü bulduktan sonra üstünlüğünü korumayı başaran Ege ekibi hanesine 3 puanı yazdırıp 17 puana yükseldi. Beyoğlu ise 11 puanda kaldı.

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