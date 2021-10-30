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Bilecik'te bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi - Son Dakika

Bilecik'te bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi

30.10.2021 20:29
Bilecik'te bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi

Bilecik 1. Amatör Lig'de bu hafta oynanacak olan bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de bu hafta oynanacak olan bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu 3'üncü haftasında bugün Bozüyük Sentetik sahada oynanacak olan 4 Eylül-Güneşspor müsabakası kentte hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi. Konu hakkında Bilecik Futbol İl Temsilciliği 6 hakemin 2., 3. Lig ile BAL'da görev almasından müsabakanın hakem yetersizliğinden dolayı iptal edildiğini belirtti.

Hakemlere aynı günde birçok çok müsabakaya çıkacak

Bugün saat 12: 00'da Bilecik Sentetik Sahasında oynanan 1992 Yeniköyspor- Gölpazarı Belediyespor müsabakasının yardımcı hakemi Mert Türker Yüksel maçtan 1 saat 15 dakika sonra aynı sahada oynanan 1299 Bilecik Kulübü-Söğütspor müsabakasında yardımcı hakem olarak saha çıktı. Pazar günü 12: 00'da Osmaneli Sentetik Sahası'nda oynanacak olan Osmaneli Gençlerbirliği-Akpınar müsabakasının orta hakemi Mehmet Karagöz ve yardımcı hakemleri Cankat Kahraman ve Cem Arslan hakem triosu bu maçın bitiminin 1 saat 15'dakika sonrasında aynı statta oynanacak olan 1308 Osmaneli Belediyespor-Kürespor müsabakasına yerleri değiştirilerek, yeniden maç verildi. Bozüyük Sentetik Saha'sında pazar günü saat 12: 00'da oynanacak olan İçköyspor-Bilecik Gençlerbirliği maçının orta hakemi İbrahim İnce ve yardımcıları İsa Yaldız ve Şinasi Zengin hakem triosu bu maçın bitiminin 1 saat 15'dakika sonrasında aynı statta oynanacak olan Dodurgaspor-Karaköyspor müsabakasında yerleri değiştirilerek, yeniden maç verildi.

Kurtköyspor, sosyal medya hesabından bugün oynadığı Demirköyspor maçı sonrası aynı hakemlerin bir daha kendi maçlarına verilmesi takdirde o maça çıkmayacaklarını açıkladılar.

Öte yandan Salı ve Perşembe günü saat 18.30'da hakemlerin Bilecik Sentetik Saha'da yaptıkları kondisyon antrenmanına da katılmadıkları görüldü. - BİLECİK

Bilecik'te bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi

Amatör Lig, Osmaneli, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecik'te bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bilecik'te bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi - Son Dakika
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