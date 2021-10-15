Bingöl Solhanspor, Kadir Cin ile yollarını ayırdı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl Solhanspor, oyuncu Kadir Cin ile yollarını ayırdı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl temsilcisi Solhanspor, bir oyuncu ile daha yolları ayırma kararı adlı. Kadir Cin ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyuran Solhanspor Kulüp Başkanı Ziya Sözen, "Sezon başında transfer ettiğimiz voleybolcumuz Kadir Cin takıma uyum sağlamadığından, oynadığımız hazırlık maçlarında, Türkiye kupası maçlarında ve Kızıltepe Spor ile Sorgun Belediye Spor'la oynadığımız lig maçlarında beklenen performansı veremediğinden, ileriye dönük oyun beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu düşündüğümüzden oyuncuyla karşılıklı iyi niyet çerçevesinde kontratı feshedilmiştir. Oyuncunun 2 aylık zaman zarfında kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında kendisine başarılar dileriz" dedi.

Başkan Sözen, geçtiğimiz günlerde Rus smaçör Dmitriy Ilinykh'nin de sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu. - BİNGÖL