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BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi - Son Dakika

BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi

24.10.2021 17:44

- BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi Pedallar çevrildi, şampiyonlar belli oldu Vadideki yarış, MTB Sakarya Cup ile devam edecek Türkiye'de ilk kez Sakarya'da düzenlenen UCİ BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi.

- BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi

Pedallar çevrildi, şampiyonlar belli oldu

Vadideki yarış, MTB Sakarya Cup ile devam edecek

SAKARYA - Türkiye'de ilk kez Sakarya'da düzenlenen UCİ BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi. 4 kategoride de dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara 23 ülkeden 150 sporcu katıldı. BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi. Son yarışla birlikte Türkiye'de ilk kez yapılan kupa yarışlarının ilk etabı tamamlanmış oldu. Vadi içinde çeyrek, yarı final ve final mücadelesi, nefes kesen anlara sahne oldu. 23 farklı ülkeden 150 sporcu, kupa için pedal çevirdi. Ayrıca, yapılan son tur yarışlarına vatandaşın da ilgisi büyük oldu. Vadi içinde kupa için hazırlanan 2 farklı tribün sporseverlerle doldu. Finale yükselen yarışmacılardan "elit erkekler" kategorisinde Kolombiya'dan Carlos Alberto Ramirez Yepes, "elit kadınlar" kategorisinde Hollanda'dan Laura Smulders, "23 yaş altı erkekler" kategorisinde İsviçre'den Loris Aeberhard ve "23 yaş altı kadınlar" kategorisinde Japonya'dan Kanami Tanno birinciliği elde etti.

30 ülkeden 250'ye yakın sporcuyu ağırladık

Kazananlara kupalarını Başkan Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Berat Alphan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy takdim etti. Törende konuşan Başkan Yüce, "Bisiklet şehrimiz Sakarya'da, BMX Supercross yarışmalarının bir kısmı tamamlandı. 30 ülkeden sporcular katıldı, hemen hemen 250'ye yakın sporcumuzu şehrimizde ağırlamış olduk. Dün bahar havası içerisinde bu yarışlar gerçekleşti, bugün de bereketli, yağmurlu bir havada bu yarışlar gerçekleştirilmiş oldu. Hollanda, Kolombiya, İsviçre ve Japonya birinciliği göğüsledi, kendilerini ve tüm sporcuları tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Cumartesi ve Pazar tekrar BMX Dünya Kupası müsabakaları devam edecektir. Bu müsabakalara tüm Sakaryalı hemşehrilerimizi davet ediyorum. Dünyanın en güzel şehri, huzur ve kardeşlik şehrinde bu müsabakaların en güzel şekilde yapılmasını temenni ediyorum. Bizim bir sloganımız var; diyoruz ki, Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz. Yarış ve müsabakalar hayırlı olsun" diye konuştu.

MTB Sakarya - Türkiye Cup ve BMX son turları

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yarışa heyecanı dağ bisikleti alanında yapılan MTB Sakarya Cup ile devam edecek. 25 Ekim Pazartesi "elit kadınlar" ve "elit erkekler" olmak üzere 2 kategoride yapılacak yarışlar 9.30'da başlayıp 11.00'da son bulacak. İlerleyen günlerde hafta içi MTB Cup Türkiye Cup heyecanı da vadide yaşanacak. Dev organizasyon 30-31 Ekim'de BMX Supercross Dünya Kupası'nın 7 ve 8'inci turlarıyla sona erecek. Bu esnada vadi içinde başlayan EXPO Sakarya 2021 ile bu alandaki eğlence, etkinlik ve gösteriler aralıksız devam edecek.

BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi
BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi

Dünya Kupası, Bisiklet, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: BMX Supercross Dünya Kupası'nın 6'ncı tur yarışları sona erdi - Son Dakika
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