Üye Girişi
Bodrum'daki Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası D Grubu finalini Hollanda kazandı - Son Dakika

Bodrum'daki Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası D Grubu finalini Hollanda kazandı

21.10.2021 15:14
Bodrum'daki Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası D Grubu finalini Hollanda kazandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa Ragbi Lig Federasyonunun (ERL) resmi organizasyonuyla gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası D Grubu maçlarında Hollanda birinci oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa Ragbi Lig Federasyonunun (ERL) resmi organizasyonuyla gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası D Grubu maçlarında Hollanda birinci oldu.

Şampiyona, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ile Türkiye Ragbi Lig Derneğinin (TRLD) ve derneğin çevre bilinci ortağı Bizim Dünyamız Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlendi. Organizasyona Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Blue Dreams Resort Otel de destek verdi.

2025 Dünya Kupası elemelerinin ilk aşaması olma özelliğini de taşıyan maçlar, Mumcular Hüseyin Akar Tesisleri'nde oynandı.

D Grubu'nda Türkiye, Çekya, Malta ve Hollanda mücadele etti.

İlk maçında Hollanda'ya 40-18 yenilen Türkiye, üçüncülük karşılaşmasında Malta'yı 36-12 mağlup ederek, üçüncü oldu.

Grubun final maçında Çekya'yı 36-10 yenen Hollanda, bir üst kategoriye yükselme ve 2025 Dünya Kupası elemelerine devam etme hakkı kazandı.

Çok sayıda sporseverin ilgiyle izlediği şampiyona kapsamında, iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla Türk Milli Takım kafilesi ile TRLD Başkanı Gürol Yıldız, belediye yetkilileri, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, sinema ve dizi oyuncusu Cem Uçan'ın katılımıyla fidan dikme etkinliği yapıldı.

Gürol Yıldız, ragbi lig sporuna ve Bizim Dünyamız Vakfı'nın iklim değişikliğiyle mücadelesine destek veren oyuncu Cem Uçan'a teşekkür etti.

İklim değişikliğinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu işaret eden Kahraman Halisçelik de bu önemli konuya spor yoluyla kamuoyunun ilgisinin çekilmek istediklerini dile getirdi. Halisçelik, desteklerinden dolayı Avrupa Ragbi Ligi (ERL), TRLD Başkanı Gürol Yıldız'a teşekkürlerini iletti.

TRLD hakkında

Türkiye'de Ragbi Lig sporunu desteklemek ve geliştirmek adına 2016'da kurulan TRLD, gösterdiği idari ve sportif performansla ERL ve Uluslararası Ragbi Lig Federasyonu (IRL) tarafında "Temsilci Üye" statüsü kazanarak 2018 yılından itibaren uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil ediyor.

Dernek, ragbinin Türkiye'de daha iyi yerlere gelebilmesi için ERL ile ortak projeler yürütüyor. Bu kapsamda ilk organizasyon olarak 2022 Avrupa Ragbi Lig Plaj Şampiyonası'nın da Türkiye'de yapılması planlandı.

Hollanda, Türkiye, Bodrum, Rugby, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum'daki Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası D Grubu finalini Hollanda kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı 15:17 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek 15:04 Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü 14:56 Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar? 14:54 Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar? Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi 14:38 Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü 14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi 14:09 Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi

Son Dakika Haberleri
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
15:07 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı
15:01 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
14:56 Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi?
14:54 Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar?
14:44 Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar
14:41 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin
14:40 Sonunda bu da oldu! Dünyanın ilk ultra gerçekçi robotu gözaltına alındı, büyükelçi devreye girdi
14:12 İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim
14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu         
15:18
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı         
15:08
"Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek         
15:02
Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi? Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi?         
14:56
Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar         
14:44
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin         
14:42
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:10
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti         
14:00
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 15:21:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'daki Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası D Grubu finalini Hollanda kazandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement