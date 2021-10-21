Bodrum'daki Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası D Grubu finalini Hollanda kazandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa Ragbi Lig Federasyonunun (ERL) resmi organizasyonuyla gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası D Grubu maçlarında Hollanda birinci oldu.

Şampiyona, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ile Türkiye Ragbi Lig Derneğinin (TRLD) ve derneğin çevre bilinci ortağı Bizim Dünyamız Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlendi. Organizasyona Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Blue Dreams Resort Otel de destek verdi.

2025 Dünya Kupası elemelerinin ilk aşaması olma özelliğini de taşıyan maçlar, Mumcular Hüseyin Akar Tesisleri'nde oynandı.

D Grubu'nda Türkiye, Çekya, Malta ve Hollanda mücadele etti.

İlk maçında Hollanda'ya 40-18 yenilen Türkiye, üçüncülük karşılaşmasında Malta'yı 36-12 mağlup ederek, üçüncü oldu.

Grubun final maçında Çekya'yı 36-10 yenen Hollanda, bir üst kategoriye yükselme ve 2025 Dünya Kupası elemelerine devam etme hakkı kazandı.

Çok sayıda sporseverin ilgiyle izlediği şampiyona kapsamında, iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla Türk Milli Takım kafilesi ile TRLD Başkanı Gürol Yıldız, belediye yetkilileri, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, sinema ve dizi oyuncusu Cem Uçan'ın katılımıyla fidan dikme etkinliği yapıldı.

Gürol Yıldız, ragbi lig sporuna ve Bizim Dünyamız Vakfı'nın iklim değişikliğiyle mücadelesine destek veren oyuncu Cem Uçan'a teşekkür etti.

İklim değişikliğinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu işaret eden Kahraman Halisçelik de bu önemli konuya spor yoluyla kamuoyunun ilgisinin çekilmek istediklerini dile getirdi. Halisçelik, desteklerinden dolayı Avrupa Ragbi Ligi (ERL), TRLD Başkanı Gürol Yıldız'a teşekkürlerini iletti.

TRLD hakkında

Türkiye'de Ragbi Lig sporunu desteklemek ve geliştirmek adına 2016'da kurulan TRLD, gösterdiği idari ve sportif performansla ERL ve Uluslararası Ragbi Lig Federasyonu (IRL) tarafında "Temsilci Üye" statüsü kazanarak 2018 yılından itibaren uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil ediyor.

Dernek, ragbinin Türkiye'de daha iyi yerlere gelebilmesi için ERL ile ortak projeler yürütüyor. Bu kapsamda ilk organizasyon olarak 2022 Avrupa Ragbi Lig Plaj Şampiyonası'nın da Türkiye'de yapılması planlandı.