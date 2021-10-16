Bucaspor 1928'in Eskişehirspor sınavı
16.10.2021 11:58
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini alan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda düşme hattında son sırada yer alan Eskişehirspor'la karşılaşacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini alan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda düşme hattında son sırada yer alan Eskişehirspor'la karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 19.00'da başlayacak müsabakada Alpaslan Şen düdük çalacak. Grupta 7 maçta topladığı 10 puanla 8'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 6 haftada sadece 1 puan kazanan 18'inci basamaktaki rakibini yenerek ilk kez üst üste 2 galibiyet almayı hedefliyor. Buca temsilcisinde tedavisi süren Berke Bıyık ve Yalçın Eycan forma giyemeyecek.
Son Dakika 12:47 Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu 12:43 Minübüs site duvarını yıkarak çocukların oyun alanına daldı: 3 yaralı 12:36 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı 12:30 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı 12:21 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı 12:19 Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti