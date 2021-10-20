Bursa Nilüferspor Kulübü Başkanı Varlık, Türkiye üçüncüsü boksör Melisa Kaplan'ı tebrik etti

Bursa Nilüferspor Kulübü Başkanı Emre Varlık, boksta Türkiye üçüncüsü olan sporcuları Melisa Kaplan'ı ağırladı.

Başkan Varlık, Zonguldak'ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda sıkletinde Türkiye üçüncüsü olan Kaplan'ı tebrik ederek, spora ve sporcuya gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Melisa Kaplan ise antrenörü Yılmaz Çağlar eşliğinde hazırlanacağı diğer şampiyonalardan daha iyi derecelerle ayrılmak istediğini ifade etti.

Kulüp antrenörlerinden Sunay Adalı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Varlık, başarılı sporcuya hediyeler verdi.