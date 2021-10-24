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Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı

24.10.2021 20:48
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bitexen Teknoloji AŞ. ile iş birliği anlaşması imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bitexen Teknoloji AŞ. ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüp başkanı Ömer Düzgün, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, tekrar Süper Lig'e çıkacaklarını, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

İş birliği için Bitexen Teknolojiye teşekkür eden Düzgün, "Ekonomiye katkı olsun diye bizler de Bitexen ile Erzurumspor olarak taraftar token işine girmeye karar verdik. İnşallah yarın satışa çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Düzgün, bu kapsamda herkesin desteğini beklediklerini ifada ederek, "Kulübümüzü ekonomik olarak destekleyecek olan bu taraftar token ile Süper Lig'e çıkma yolunda hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Erzurumspor sezon sonunda Süper Lig'de olacak ve çıktığı noktada yıllarca kalacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem de satışların yarın başlayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Erzurumspor bizi göğüs sponsorluğuna da kabul etti. Hem finansal kaynak sağlama hem de ekosisteminin genişletmesi anlamında taraftar token satışlarına yarın başlayacağız. 10 günlük bir süreç olacak. 3 seçenekte 250 milyon token arz edeceğiz. Bunun sadece 100 milyon adedi ilk arzda kullanılacak. İlk alıcılara fayda sağlaması için 12 aylık yükleme ile 25 kuruş fiyat öngördük."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, token, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı - Son Dakika
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