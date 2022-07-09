Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz temennisi ile tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları - Son Dakika

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