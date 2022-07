Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları

Spor camiası ve kulüpler, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Spor Bakanlığı, federasyonlar ve kulüplerin paylaşımları şöyle;

SPOR BAKANLIĞIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınların barıştığı, kavuşmanın ve hasretleri dindirmenin daha da anlam kazandığı, manevi sorumlulukların ön plana çıktığı özel zamanlardır.Milli değerlerimiz arasında çok önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun da güçlendiği bir bayramdır. Bu gücü gençlerimizle birlikte daha ileri taşıyabilmek adına Bakanlık olarak; eğitimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe, sanat dahil her alanda bize gelen talep ve ihtiyaçlarına cevap verme sorumluluğu ve bilinciyle hareket ediyoruz. Gönüllü Gençlerimiz, Türkiye 'nin dört bir yanında, hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezleri'nde, yurtlarımızda ciddi faaliyetler gerçekleştiriyor. Öte yandan 2022 yılında ilan ettiğimiz 'Gençlik Katılım Yılı'nda da geleceğimiz olan gençlerin, bakanlığımızın karar mekanizmalarında daha etkili olmasını hedefliyoruz. Gerek eğitim programları gerek ise de gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle gençlerin bizden destek bekledikleri her alanda yanlarında yer alıyoruz.Spor ülkesi olma yolunda ise attığımız somut adımlardan aldığımız kıymetli sonuçlardan biri olan 19. Akdeniz Oyunları 'nda kazandığımız başarıların gururunu yaşarken; bu Kurban Bayramı'nda, Ağustos ayında Konya 'da düzenleyeceğimiz İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmanın da heyecanını yaşıyoruz. Cezayir 'de, 24 spor branşının tamamında 319 sporcumuzla mücadele ettik ve 45 altın, 26 gümüş,37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya ile Akdeniz Oyunları'nı ikinci sırada bitirdik.Sporcusuyla, antrenörüyle, yöneticisiyle örnek bir temsiliyet gösteren kafilemiz, Türk milletini gururlandıracak başarılara imza attı. Atletizm Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirvede yer aldı. Hamdolsun, sporcu sayımızla, branş çeşitliliğimizle ve madalya sayımızla gurur duyulacak bir seviyedeyiz.Bu bayram bir başka heyecanımız da Konya'mızın 9-18 Ağustos tarihlerinde İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacak olması. Bu organizasyonumuza 56 ülkeden 6 bine yakın sporcunun katılımını bekliyoruz.Bu bir rekordur.Bu, ülkemizin spor organizasyonları konusundaki maharetini, spor destinasyonu olma yolundaki vizyonunu açık bir şekilde göstermektedir.Bu vesileyle; vatanımızın her bir köşesindeki gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı bütün içtenliğimle kutluyor, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi : "Milletimiz için müstesna günler arasında yer alan bir Kurban Bayramı'nı daha idrak ediyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar sağladığı huzur ortamı, örf, adet ve manevi değerlerimiz açısından kutsal günlerdir. Paylaşmayı, dayanışmayı, hürmeti ve hoşgörüyü hakim kılan, sevdiklerimizle bir arada olduğumuz, her anını mutlulukla paylaştığımız çok özel anlardır. Ayrıca, kadim geleneklerimizi yaşamamıza imkan sağlayan bayramlar; sosyal dayanışma ve birlik beraberlik şuurunun kişilere sirayet etmesini sağlaması ve ortak hedefler için kenetlenmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bayramlar gibi sporun da özünde birleştirici rolü vardır ve aynı zamanda dostluk, barış, kardeşlik demektir. Sporun vazgeçilmez unsuru fair play ruhunun yeni sezonla birlikte daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu bayramın futbol camiamızdaki birlikteliği daha da artırmaya vesile olması en büyük arzumdur. Bu duygularla, Türkiye Futbol Federasyonu olarak, spor camiasının, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, bayramın ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun."TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLUTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu : "Bayramlar, karşılıklı sevgi ve saygının anlam kazandığı, insanların birbirleriyle kardeşçe kucaklaştığı, bir toplumun bütünleştiği en güzel zamanlardır. Yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu besleyen, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği mübarek Kurban Bayramı'nı sevinçle karşılıyoruz.Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarken, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum."VOLEYBOL FEDERASYONU"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz."FENERBAHÇE KULÜBÜ"Toplumsal dayanışma ve kaynaşmanın en güzel örneklerini verdiğimiz; saygı, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularını bir arada yaşamamıza vesile olan Kurban Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar;Tüm İslam alemine, milletimize ve camiamıza, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz."GALATASARAY KULÜBÜ"Hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz."BEŞİKTAŞ KULÜBÜ"Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun."TRABZONSPOR KULÜBÜBaşkan Ahmet Ağaoğlu : "Pandemi mücadelesi içinde hasretle geçen bayramlardan sonra öncelikle tüm taraftarlarımıza daha güzel günlerde beraber olmanın saadetini diliyorum.Kurban Bayramı paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Biz camia olarak bu değerleri çok iyi biliyoruz. Birbiri ardına gelen başarılarımızın kaynağında da yaratmış olduğumuz bu birliktelik duygusu yer almaktadır. Ben Trabzonspor 'da büyüttüğümüz dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını canı gönülden diliyorum.

Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz temennisi ile tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

