Caner Osmanpaşa ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Caner Osmanpaşa, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonun ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Caner Osmanpaşa, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonun ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 10. dakikasında deneyimli oyuncu Osmanpaşa, topu ağlarla buluşturdu. Defans oyuncusu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Caner, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta görev aldı. 8 kez ilk 11'de yer alan Caner Osmanpaşa, 720 dakika da sahada kaldı. - SİVAS

Son Dakika

Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi

Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı

Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor

Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı

Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı