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Cihat Arslan: "Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü?" - Son Dakika

Cihat Arslan: "Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü?"

17.10.2021 16:41
Cihat Arslan:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göztepe maçının sonunda tribünlerden gelen istifa tezahüratları ile ilgili, "Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü yani? Mücadele sahada devam ediyor, antrenmanda devam edecek.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göztepe maçının sonunda tribünlerden gelen istifa tezahüratları ile ilgili, "Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü yani? Mücadele sahada devam ediyor, antrenmanda devam edecek. Hayat devam edecek. Sorunu iyi tespit etmek lazım yoksa hastalık ebediyen geçmez" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını söyleyen Arslan, "Maçın başında iyi başlayalım oyunu oturtalım topa hükmedelim demiştik. Çalıştığımız şeyler ilk 15 dakika olmadı. Başlangıçtan memnun değilim. Sonrasında ilk yarı sonuna kadar domine ettiğimizi düşünüyorum. Biz daha fazla pozisyon üreten yarı sahada oynayan takımdık. Bitirici olamadık. İkinci yarı başlangıcı da istediğimiz gibi olmadı ama golü bulduk. Golü bulunca Göztepe geriye düşen takım refleksi geliştirdi ama biz bunun karşısında orta saha direncini koyamadık. Taktiksel faullerle durdurabilirdik. Gol geldi 1-1 oldu. Yusuf'un İrfan'dan dönen net bir pozisyonu var. Belki topa sahip olsa öne geçebilirdik. Sonra da muhteşem gol yedik. İçimizi acıtıyor ama yapılabilecek bir şey değildi. Bu da bizim maç şanssızlığımız. Onlar adına güzel gol bizim adımıza üzücü gol Valentin ile 2-2'yi yakalayabilirdik. Sonlara doğru inancımızı kaybettik. Oyuncu grubu maçın dönmeyeceğine inandı. Göztepe'yi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü"

Müsabakanın son anlarında tribünlerden kendisini istifaya davet eden tezahüratların gelmesiyle ilgili Cihat Arslan, "Ruhumun her hücresiyle demokrasiye inanıyorum. İnsanlar alkışlar ve protesto da eder. Saygı duymak gerekiyor. Kendimize gelince kendimizi değerlendiririz. Üzüldüğüm nokta bazılarının hafızası çok taze olmuyor. 40 sene sonra Süper Lig'e çıkan takımın kaptanı benim. Ankara'da penaltıdan ben gol attım. Teknik direktör olarak sorguluyorlarsa başka konu. Türkiye'de bu düzen böyle olduğu müddetçe keçiler ölür ama günahlar yok olmaz. Toplumsal şeylerde fatura tek kişiye kesilmez. Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü yani? Mücadele sahada devam ediyor antrenmanda devam edecek. Hayat devam edecek. Sorunu iyi tespit etmek lazım yoksa hastalık ebediyen geçmez" açıklamasında bulundu.

"Oynamayan oyuncularımız oynamadığı için kulübeye gömüldü"

11'de görev vermediği futbolcuların yedek kulübesine gömüldüğünü dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Herkes sorumluluğa girmeli. Bazen canın yansa da en iyi yapmak için olacaksın. Bazen acı kararlar veriyoruz. O kararlarla egolar zaman zaman törpülenmek zorunda. Tenis oynamıyoruz. Herkesin acı çekmesi lazım. Göztepe kulübesiyle bizim kulübemiz arasında fark vardı. Her faul sonrasında Göztepe kulübesi ayağa kalktı. Bizim kulübemizde kalan oyuncular oynamadığı için kulübeye gömüldü" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Cihat Arslan, Kasımpaşa, Göztepe, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cihat Arslan: 'Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü?' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cihat Arslan: "Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü?" - Son Dakika
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