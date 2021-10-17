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Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak - Son Dakika

Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak

17.10.2021 16:06
Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Japonya'da başlayacak.

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Japonya'da başlayacak.

Kitakyushu kentinde 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 6 erkek, 2 kadın olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada 18-20 Ekim'de elemeler, 21-22 Ekim'de genel tasnif finalleri, 23-24 Ekim'de ise alet finalleri yapılacak.

Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı ve Bilge Tarhan madalya mücadelesi verecek.

Dünya Şampiyonası, Cimnastik, Japonya, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak - Son Dakika
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