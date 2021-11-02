Çukurova Basketbol, Avrupa'da 4'te 4 peşinde

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) C Grubu'nda yarın oynayacağı Horizont Minsk maçını kazanarak 4'te 4 yapmak istiyor.

Turnuvanın ilk grup maçında, deplasmanda karşılaştığı Horizont Minsk'i 55-78 ile geçen Çukurova, evinde ağırladığı UMCS Lublin'i 98-75, Gorzow'u ise 106-62 yenerek 3'te 3 yapıp iddiasını gösterdi. Bu maçlarda rakip potalara 282 sayı gönderirken, kendi potasında ise 192 sayı gören turuncu-lacivertli ekip, 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Turnuvanın 4'üncü maçında Horizont Minsk ile rövanş mücadelesine çıkacak olan Çukurova Basketbol , müsabakanın hazırlıklarını tesisteki antrenmanla sürdürdü. Başantrenör Olcay Orak nezaretindeki idman stretchle başlayıp salonda ağırlık çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren antrenmanın son bölümünde hücum ve savunmaya yönelik teknik-taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren turuncu-lacivertlilerde sporcuların performansı teknik heyeti sevindirdi.TEK HEDEF GALİBİYET

Minsk maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başantrenör Orak, "İkinci yarının ilk maçını oynayacağız. Horizont'u daha önce deplasmanda yenmiştik. Buradaki maç önceki maçtan çok daha önemli. Çünkü ilk 32 sıralamasında doğru bir yer almak istiyoruz. Bu nedenle hücum ve savunma olarak çok iyi oynamamız lazım. Buradan alacağımız sonuç ve sayı farkı son 32 eşleşmesinde çok faydalı olacak. Sporcular da durumun farkında. Antrenmanlar çok sert ve yüksek tempolu geçiyor. Performanslardan memnunum" dedi.