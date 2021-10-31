Cumhuriyet Bayramı turnuvaları sona erdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bocce ve Muay Thai şampiyonaları tamamlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Bocce ve Muay Thai turnuvaları düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. İl içi turnuvalara çeşitli kulüp ve sporcuların katılımıyla boccede 17 Takım, 52 sporcu mücadele etti. Muay Thai turnuvasında ise 50'yi aşkın sporcu yer aldı. Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında il müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşen sporcularımızı tebrik ediyorum. Kutlamalar dolasıyla turnuvaların gerçekleşmesinde emekleri olan il temsilcilerimizden Bocce Bowlig Dart İl Temsilcimiz Resul Ağırtaş ve Muaythai İl Temsilcimiz İlhami Koçgündüz'e teşekküer ediyorum. Bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde çeşitli sportif etkinliklerle taçlandıran gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ