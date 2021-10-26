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Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası basın toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası basın toplantısı gerçekleşti

26.10.2021 12:00

- Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası basın toplantısı gerçekleşti Bu yıl 21.'si gerçekleştirilen Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleşti.

- Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası basın toplantısı gerçekleşti

İSTANBUL - Bu yıl 21.'si gerçekleştirilen Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleşti. 24 Ekim'de başlayan turnuva, 30 Ekim'de oynanacak olan finalle tamamlanacak.

İstanbul Tarabya'da bulunan Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası ile ilgili basın toplantısına, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz katıldı. Turnuvanın önemine değinerek sözlerine başlayan Cengiz Durmuş, tenisin gelişimi adına atılan her adımı desteklediklerini belirterek, "Cumhuriyet Bayramı'nın ilan edildiği bu haftada Cumhuriyet Kızları gibi anlamlı bir turnuvayı yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. En önemlisi bizim sporcularımızın bu turnuvalarda yarışıyor olabilmesi. 15 sporcumuz bu turnuvada yarışacak. Biz hep dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebilecek bir anlayışla çalışıyoruz. Bu açıdan hep sporcumuzun gelişimi hem de Türkiye'nin tenis ülkesi olması adına bu organizasyon çok anlamlı. Her türlü projede yanımızda olduğu için TED Kulübü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tınaz'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tınaz: "İnşallah kızlarımız bu turnuvada final oynayarak bizi gururlandırır"

TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz da TED olarak gençleri spora başlatmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Turnuva sayımızı arttırmak istiyoruz. Bu hafta federasyon seçimi var, başkanımız da yeni dönemde bu turnuvaları arttırma sözü verdi. Bu turnuvaların ülkemizde yapılması lazım. Gösteriş açısından büyük para ödüllü turnuvalar önemli ama tenisçi yetişmesi açısından daha düşük kalibreli turnuvaların da önemi büyük. Bu turnuva 32 kişilik ama elemesi de 32 kişi oldu. Elemelere 8 Türk oyuncu girdi. Bütün dünyada ileriye gitmek için bu tip turnuvalara öncelik veriyorlar. O açıdan turnuvamızın güzel geçeceğini düşünüyorum. İnşallah kızlarımız bu anlamlı haftada final oynayarak bizi gururlandırırlar" cümlelerine yer verdi.

Turnuvada çiftler finali 29 Ekim Cuma günü, tekler finali ise 30 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası basın toplantısı gerçekleşti
Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası basın toplantısı gerçekleşti
Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası basın toplantısı gerçekleşti
Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası basın toplantısı gerçekleşti

Mehmet Tınaz, Cumhuriyet, İstanbul, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası basın toplantısı gerçekleşti - Son Dakika Spor


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