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Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika

Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da devam ediyor

12.10.2021 00:58
Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da devam ediyor

Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da devam ediyor.

Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da devam ediyor. Müsabakalarda kadınlarda Türkiye, Brezilya'yı 12-2 mağlup etti.

2022 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları Pre-QQE Ön Eleme Müsabakaları 5-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonunda yapılıyor. Dünya Curling Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonu tarafından organize edilen Olimpiyat Elemeleri 'Karışık Çiftler' ile 'Erkek ve Kadınlar' kategorisinde iki ayrı müsabaka olarak yapılıyor. Olimpiyat Elemeleri için mücadele eden karışık çiftler kategorisinde yaptığı müsabakalardan namağlup olarak tamamlayan Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz, 5-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Hollanda'da yapılacak son Olimpiyat elemelerinde ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. Erzurum'da düzenlenen Olimpiyat Elemelerine 22 ülkeden 300 sporcu katılım sağladı.

Sabah seansında müsabakalarında Türkiye ve Brezilya kadın Curling Milli Takımları mücadelede, Türkiye 12-2 Brezilya'yı mağlup etti.

Kadın Curling Milli Takım Kaptanı ve oyuncusu Öznur Polat, "Erzurum Curling Salonunda Olimpiyat ön eleme maçları yapılıyor. Sabah seansında Brezilya ile maç yaptık ve Brezilya'yı 12-2 yenmeyi başardık. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemiye rağmen Olimpiyat elemelerine katılabilmemiz için antrenmanlarımıza ara vermeden devam ettik. Bir ay önce Olimpiyat elemelerine katılabilmemiz için Rusya'da kamp yaptık. Kamptan sonra Türkiye'ye gelerek Olimpiyat elemelerine katılabilmek için maçlara başladık. Yapılan maçlar sonucunda ilk ikiye girebilirsek 5-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Hollanda'da yapılacak Olimpiyat elemelerine girmeye hak kazanacağız. Hollanda'da ki elemelerde de başarılı olursak Olimpiyatlarda ülkemizi 2022 de temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erkekler ve kadınlar kategorisinde müsabakalara devam eden Curling Milli Takımı sporcuları Hollanda'da yapılacak olimpiyat elemelerine katılabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. - ERZURUM

Olimpiyat, Hollanda, Erzurum, Curling, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da devam ediyor - Son Dakika
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