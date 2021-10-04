Üye Girişi
Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, teknik ekibe güveniyor - Son Dakika

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, teknik ekibe güveniyor

04.10.2021 14:07
Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, teknik ekibe güveniyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, teknik direktör Serhat Gülpınar ve ekibine güvendiklerini bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, teknik direktör Serhat Gülpınar ve ekibine güvendiklerini bildirdi.

Uz, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 8. haftasında konuk oldukları Beypiliç Boluspor deplasmanından 1 puanla döndüklerini belirtti.

Ligde alınan her puanın altın değeri taşıdığını vurgulayan Uz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oyuncularımız bir aydır hem fiziksel hem mental olarak hazır olmaya çalışıyor, bir yandan da maçlarda puan mücadelesi veriyor. Bizi üzen, iki mağlubiyet veya kötü futbol sonrasında sürekli teknik heyetimiz ve bazı oyuncularımıza karşı verilen tepkilerdir. Kötü sonuçlar veya kötü futbolda elbette eleştiriler olacaktır. Teknik direktör Serhat Gülpınar ve ekibine güveniyoruz. Onun için kendilerini göreve getirdik. Kötü sonuçların ardından teknik heyet değişikliklerinin nelere sebep olduğunu görmek için geçmiş birkaç sezona bakmak yeterlidir."

Her teknik direktör değişikliğinin kulübe ekstra maliyet getirdiğini aktaran Uz, camiadan ve taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.

Uz, takımın toparlanması ve eksiklerin giderilmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Futbol Federasyonu, Serhat Gülpınar, Denizlispor, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, teknik ekibe güveniyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu 15:05 Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor 15:01 AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu 14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu
Kullancılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı 14:42 Kullancılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının 14:35 Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor 14:29 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor
Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il 14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor 13:38 Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
15:05 3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı
15:05 Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu
15:01 Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar
15:00 AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor
14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu
14:34 Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı
14:28 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor
14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı 3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı         
15:06
Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar         
15:01
Çay tarlasında yaşanan heyelanda bir kişi son anda kaçmayı başardı! O anlar kamerada Çay tarlasında yaşanan heyelanda bir kişi son anda kaçmayı başardı! O anlar kamerada         
14:55
İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti         
14:49
Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti         
14:38
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü         
14:24
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor         
13:57
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 15:13:01. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, teknik ekibe güveniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement