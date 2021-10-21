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Dünya ve Avrupa ikincisi pentatlet Egemen Özden, altın madalyayı hedefliyor - Son Dakika

Dünya ve Avrupa ikincisi pentatlet Egemen Özden, altın madalyayı hedefliyor

21.10.2021 11:56

Biathle Triathle Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ikinci olan 11 yaşındaki Egemen Özden, bir sonraki organizasyonlarda altın madalya elde edebilmek için haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Biathle Triathle Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ikinci olan 11 yaşındaki Egemen Özden, bir sonraki organizasyonlarda altın madalya elde edebilmek için haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Malatya İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Kulübü sporcularından Egemen, Almanya'nın Weiden şehrinde 26-29 Ağustos'ta düzenlenen Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda 11 yaş altı erkekler kategorisinde ikincilik elde etti.

Egemen, İspanya'da 22-26 Eylül'de düzenlenen Avrupa şampiyonasında ise 11 yaş altı erkeklerde gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu çok az farkla kaybettiği altın madalyayı kazanabilmek için İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Egemen, AA muhabirine, 6 yaşında yüzme ile spora başladığını ve yaklaşık bir buçuk yıldır da pentatlon yaptığını söyledi.

Antrenörlerinin kendisini Biathle Triathle Dünya ve Avrupa şampiyonalarına çok iyi hazırladığını dile getiren Egemen, "Sabah 05.30'da yüzme antrenmanına başlıyorum, 2 saat sürüyor. Bir saat ara verdikten sonra okula gidiyorum ve saat 15.00 gibi okuldan çıkıyorum. İki saat dinlendikten sonra 17.00'de koşu antrenmanım var. Koşu bayağı zor, çok yoğun tempoyla koşuyoruz, yüzüyoruz. Beni destekledikleri için hocalarıma ve aileme teşekkür ederim. Ailem ve hocalarım sayesinde başardım. Ailem kışın karda bile beni spor merkezine getiriyor. Hocalarımız sabah akşam demiyor, antrenmana geliyor." ifadelerini kullandı.

Günlük 4 saat antrenman ile okulu bir arada götürmenin hiç de kolay olmadığına işaret eden Egemen, şöyle devam etti:

"Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda hava koşulları da şampiyona da zordu, yağmur ve çamur vardı. Rakiplerim de fazlaydı. Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası kolaydı, rakiplerim çok fazla yoktu ama İngiltere'nin sporcuları iyiydi. İngiltere'nin dışında Mısırlı sporcular rakiplerimdi. Çek sporcular da beni şampiyonada zorladı. Dünya şampiyonasında Mısırlı sporcu ile aramda 5 saniye fark vardı, Avrupa'da ise İngiliz sporcu beni salise farkıyla geçti. Bundan sonraki amacım olimpiyatlara gitmek, katıldığım uluslararası yarışmalarda birinci olmak. Daha çok hırslandım, antrenmanlara daha çok asılıyorum."

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise kentte sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ve spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanmasına önem verdiklerini söyledi.

Kayhan, sporculara her türlü desteği verdiklerini, spor altyapısını daha da güçlendirmek için kentte sporun tesisleşmesine önemli yatırımların yapıldığını hatırlatarak, kentte spor tesislerinin kurulmasında destekleri bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Dünya ve Avrupa ikincisi pentatlet Egemen Özden, altın madalyayı hedefliyor
Dünya ve Avrupa ikincisi pentatlet Egemen Özden, altın madalyayı hedefliyor
Dünya ve Avrupa ikincisi pentatlet Egemen Özden, altın madalyayı hedefliyor
Dünya ve Avrupa ikincisi pentatlet Egemen Özden, altın madalyayı hedefliyor

Dünya Şampiyonası, Altın Madalya, Malatya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya ve Avrupa ikincisi pentatlet Egemen Özden, altın madalyayı hedefliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünya ve Avrupa ikincisi pentatlet Egemen Özden, altın madalyayı hedefliyor - Son Dakika
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