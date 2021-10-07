Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde Medine Bilicier, bir altın bir gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada bugün kadınlar 49 kiloda yarışan Medine Bilicier, koparmada 72 kilo ile dördüncü, silkmede 93 kilo ile altın, toplamda ise 165 kilo ile dünya ikinciliği elde etti.

Kadınlar 49 kiloda diğer Türk sporcu Nurgül Yüksel ise koparmada 68 kilo ile yedinci, silkmede 80 kilo ile yedinci ve toplamda da 148 kilo ile yedinci sırayı aldı.

Şampiyonanın üçüncü gününde milliler 5 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 9 madalyaya ulaştı.

Şampiyonada yarın 89 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz ve Enes Çelik, mücadele edecek.