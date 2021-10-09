Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Yeni Kızıltepe Spor: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 1. hafta karşılaşmasında Yeni Kızıltepe Spor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Queiroz Franca Andre Luiz, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Fatih Yorümez (L), Dmitriy İlinykh, Amel Dautefendic, Radzivon Miskevich, Kadir Cin, Burak Hazırol (L)
Yeni Kızıltepe Spor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alper Demirciler (L), Batuhan Yurdagül (L), Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Marko Bojic, Michel Filip İbrahim Emet, Gavilan Abraham Alfanso, Ceng Cevheroğlu, Kadir Gürkan Uz, Onur Kurt,
Setler: 23-25, 23-25, 19-25
Süre: 106 dakika (34, 37, 35) - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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