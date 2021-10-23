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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0 - Son Dakika

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0

23.10.2021 19:36
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Cizre Belediyespor Afyon Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Cizre Belediyespor Afyon Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

Efeler Ligi 4. haftasında Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda Cizre Belediyespor ile Afyon Belediye Yüntaş karşılaştı. Mücadeleden Cizre Belediyespor rakibini 3-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

Cizre Belediyespor: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir

Afyon Belediye Yüntaş: Esin İlker, Dosanjh Arash, Gün Resul, Mehmet Almaz, Yıldız Yiğit, Enaboifo Cansın Ogbai, Karaca Batuhan, Eken Yusuf, Durur Umut, Fırıncıoğlu Ediz Kaan

Setler: 19-25, 16-25, 19-25 - ŞIRNAK

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0

Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Afyon Belediye Yüntaş: 0 - Son Dakika Spor


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