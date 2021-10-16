Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, yarın Arkas Spor'u ağırlayacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 3. hafta maçında yarın Arkas Spor'u konuk edecek.

Merkez Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Kulüp başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon çok detaylı bir araştırma neticesinde transferler yaptıklarını ancak bazı oyuncuların takıma uyum sağlayamadığını söyledi.

Bu nedenle verim alamadıkları 3 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını anımsatan Sözen, daha güçlü bir şekilde başlamak için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Takımda önemli eksikler olmasına rağmen Arkas Spor maçını kazanmak istediklerini dile getiren Sözen, "Birkaç gün içinde 2 yabancı, 1 de yerli oyuncu transfer edeceğiz. Yeni transferlerimizle iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızın sonuç ne olursa olsun bize güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istiyoruz. Geçen sezon da ilk 5 maçta 1 galibiyet almıştık ama sezon sonu 1 maçla play-off etabını kaçırdık." ifadelerini kullandı.