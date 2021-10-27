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Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak - Son Dakika

Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak

27.10.2021 09:59

- Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak Yapımına 2019 yılında başlanan Elazığ Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

- Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak

ELAZIĞ - Yapımına 2019 yılında başlanan Elazığ Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, 20 bin 23 kapasiteli yeni şehir stadyumundaki çalışmalar hakkında bilgiler vererek, stadyumun sadece spor değil, şehir açısından da en büyük yatırımlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Yeni Elazığ Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi. 2019 yılı eylül ayında yapımına başlanılan Elazığ sporunun yeni evi, 2022-2023 sezonu ile birlikte Türk sporunun hizmetine sunulacak. Stadyum, spor salonu, cep salonları ve kafeteryaları ile sadece maç günleri değil, her gün kullanılacak olan komplekste çalışmalar son aşamaya girdi. Beton işlerinin yüzde 100'ünün, çelik konstrüksiyon işlerinin yüzde 95'inin tamamlandığı stadyumunda aralık ayı sonuna kadar koltuklar montelenecek. Stadyuma çim serimi için 2022 ilkbaharı ön görülüyor.

"2022-2023 sezonunda takımlarımızın hizmetine sunacağız"

Eylül 2019'da stadyumun temelinin atıldığına dikkat çeken Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Yaklaşık üzerinden iki yıl geçti ama bu iki yılık süre zarfında Elazığ bir deprem atlattı. Daha sonrasında da tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine girildi. Yaşanan bu hadiseler nedeniyle işler planladığımız gibi olmamıştı. Allah'a şükür sizler de görüntü aldınız stadyumun kaba inşaatı yüzde 100 tamamlanmış durumda. Çelik işte de yüzde 95'teyiz. Stadyum çatısının 4'te 3'lük bölümünü bitirmiş durumdayız. Sadece Sürsürü tarafındaki kale arkası kaldı. Kasım ayı içerisinde burayı da tamamlamış olacağız. Kalan en önemli hususlardan bir tanesi koltuklarımız. Onların da siparişleri veriliyor. Aralık ayına kadar tamamının montajını tamamlamış olacağız. Geriye sadece zemin kalıyor. Zemin çok önemli ve stadyumun ana unsurlarından bir tanesi. Kışın serilen çimlerin çok randımanlı olmadığına şahit oluyoruz. Stadyumun altında ısıtma sistemi olduğu için ve bunun da bir zaman aldığı düşünüldüğünde 2022'nin ilkbaharında çimleri serip bir sonraki sezon takımlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

"Burası dev bir kompleks"

Stadyumun yaşayan bir stadyum olacağını belirten Eren, "Sadece burada futbol müsabakaları olmayacak. Maraton tribünün altında 4 tane cep salonumuz var. Bu salonlarda çeşitli spor branşları yapılacak. 3 köşede restoran ve kantinler olacak. Devre araları ve normal zamanda buralar sürekli açık olacak. Toplamda 23 tane locamız olacak. VIP ve basın tribünümüz modern bir şekilde dizayn edilecek. Elektrik aksamı şu anda çekiliyor. Birçok yerde fayanslar, seramikler çekiliyor. Stadımız ilerliyor, çok güzel bir stat olacak. Burası sadece şehrin en büyük spor yatırımı değil aslında şehrin en büyük yatırımlarından bir tanesi. Dev bir kompleks burası. Hemen yanında 2 bin 700 seyirci kapasiteli spor salonu yapılıyor. 600 metrekareden oluşan iki tane de cep salon içinde mevcut. Bu büyük kompleks inşallah 2022-2023 sezonu başlamadan hazır olacak. İnşallah burada hem profesyonel takımlarımızı ağırlar hem de sanatsal faaliyetleri icra ederiz" diye konuştu.

Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak
Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak

Elazığ, Aralık, Eylül, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Elazığ Stadyumu, 2022-2023 sezonunda kapılarını açacak - Son Dakika
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