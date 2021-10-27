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Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK'ya sevk edildi

27.10.2021 13:09
Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK'ya sevk edildi

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ takımları Elazığspor ve Elazığ Karakoçan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ takımları Elazığ spor ve Elazığ Karakoçan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ takımları Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda Elazığspor'dan kulüp görevlileri Melik Fuat Önal ile Tolga Canpolat "sportmenliğe aykırı hareketi", Elazığ Karakoçan FK futbolcusu Ahmet Can Arık ise 52 Orduspor FK maçındaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan ve Hukuk Müşavirliğince 26 Eylül 2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporlarında, "Elazığspor kulübü görevlisi Melik Fuat Önal'ın 23 Ekim 2021 tarihinde oynanan Elazığspor-Kahta 02 spor TFF 3. lig 1. grup müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle futbol disiplin talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24 Ekim 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Elazığspor kulübü görevlisi Tolga Canpolat'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca 24 Ekim 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. HD Elazığ Karakoçan FK kulübü futbolcusu Ahmet Can Arık'ın 22 Ekim 2021 tarihinde oynanan HD Elazığ Karakoçan FK-52 Orduspor FK TFF 3. lig 2. Grup müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 23 Ekim 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK'ya sevk edildi
Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Elazığspor, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Elazığspor ve Elazığ Karakoçan PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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