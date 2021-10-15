Ertelenen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları, 2022'de Mersin'de yapılacak

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, asbaşkan İsmail Göktekin, İtalya 'da Akdeniz Cimnastik Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Mersin 'de 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları'nın 2022'de yapılmasına karar verildi.

Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı