Eskişehirli sporcular Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ter döktü

Sakarya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'i temsilen ferdi olarak katılan 10 sporcu 4 buçuk kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.

Sakarya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'i temsilen ferdi olarak katılan 10 sporcu 4 buçuk kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı. Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Vadisi'nde düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 280 sporcu katıldı. 10 kategoride düzenlenen yarışmada sporcular, 4 buçuk kilometrelik parkurlarda 3 ile 7 tur arasında pedal çevirdi. Şampiyonaya Eskişehir'den ferdi olarak katılan ve Yıldız-A, Genç Erkek, Büyük Bayan, Büyük Erkek kategorilerinde yarışan 10 sporcu, derece almak için ter döktü. Eskişehirli ferdi sporcu Eda Konuk, 22 buçuk kilometrelik engebeli parkuru 1 saat 20 dakika 26 saniyede tamamlayarak Büyük Bayan kategorisinde 4'üncü sıraya yerleşti. - ESKİŞEHİR

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