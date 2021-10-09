Üye Girişi
Eyüp Gözgeç: "2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak" - Son Dakika

Eyüp Gözgeç: "2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak"

09.10.2021 15:42
Eyüp Gözgeç:

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, olimpiyat sonrası federasyonun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, olimpiyat sonrası federasyonun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gözgeç, aralık ayında İstanbul'da Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı, 2022 yılında da Erzurum'da Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Başkan Vekili Hasan Kartal, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri ile TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası ve 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleşeceğini aktaran Gözgeç, "İstanbul'da aralık ayında Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Aynı zamanda AIBA'nın da kongresi şampiyonadan sonra İstanbul'da olacak. 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, Erzurum'da gelecek yıl ağustos ayında yapılacak" ifadelerine yer verdi.

"Yeni binamızın altında mağazalar olacak ve buralardan da kira geliri elde edeceğiz"

Ankara Eryaman'da kamp merkezi ve federasyon binası inşa edileceğini belirten Eyüp Gözgeç, "Buraya da kamp merkezimizi ve federasyon binamızı yapacağız. Kastamonu Kadı Dağ'ında bir kamp merkezimiz var. Çok iyi bir merkez ama daha iyilerini de hak ediyoruz. Bakanımız bu projemizi destekliyor. Yeni binamızın altında mağazalar olacak ve buralardan da kira geliri elde edeceğiz. Spor salonumuz, fitness, sauna ve yüzme havuzumuz olacak. Konferans salonumuz da mevcut olacak. Federasyonumuzun binasını da oraya taşıyacağız. Uygulama projesinin ihalesi bitti. Zemin etütlerine başlandı" değerlendirmesinde bulundu.

Buse Naz Çakıroğlu: "2016 Rio'dan sonra bu algıyı kırmaya başladık"

Boks branşında önceleri kadın sporcuların zorluklar yaşadığını dile getiren olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, "Önceleri daha fazla eşitsizlik yaşıyorduk. Boks, Türkiye'de erkek branşı olarak gözüktüğü için daha fazla zorluk yaşadık. Genç bir takımız. Büyüklerde müsabakaya başladığımızda fazla başarı elde edemedik. Az da olsa bu durum bir kesimi mutlu etti. Bize karşıt bir düşüncedeydiler. 2016 Rio'dan sonra bu algıyı kırmaya başladık, Tokyo'da da zirvesi oldu. Karşıt olanlardan 'Siz bu sporu daha iyi yapıyorsunuz' cümlelerini duymaya başladık" diye konuştu. - ANKARA

Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak
Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak
Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak
Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak

Avrupa Şampiyonası, Eyüp Gözgeç, Erzurum, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eyüp Gözgeç: '2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu 16:37 Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu 16:36 "Bu takım 6 ay geriye gitmiş" diyen Hamit Altıntop, Şenol Güneş'e mi gönderme yaptı? Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor 16:17 Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor
Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi 16:11 Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 15:42 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme 15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor 14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak

Son Dakika Haberleri
16:37 Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu
16:36 "Bu takım 6 ay geriye gitmiş" diyen Hamit Altıntop, Şenol Güneş'e mi gönderme yaptı?
16:25 Ahmet Davutoğlu'na "İhanet ettin" diye tepki gösteren vatandaş, açıklamalarda bulundu: Koruması parmağımı büktü
16:22 Sıralamayı Hamilton kazandı ancak 11. sırada başlayacak! İstanbul'daki büyük yarış için nefesler tutuldu
16:17 Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor
16:14 Kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü
16:04 Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı
15:49 Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı
15:43 Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı
15:41 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankartı hatırlattı: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankartı hatırlattı: Hala aklımda         
16:40
Öldüğü iddia edilen Banu Parlak, gözyaşları içinde açıklama yaptı: Aracıma saldırıp telefonumu çaldılar Öldüğü iddia edilen Banu Parlak, gözyaşları içinde açıklama yaptı: Aracıma saldırıp telefonumu çaldılar         
16:36
Ahmet Davutoğlu'na Ahmet Davutoğlu'na "İhanet ettin" diye tepki gösteren vatandaş, açıklamalarda bulundu: Koruması parmağımı büktü         
16:26
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü Kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü         
16:14
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu         
15:16
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı         
14:30
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 16:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüp Gözgeç: "2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement