Eyüp Gözgeç: "2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, olimpiyat sonrası federasyonun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gözgeç, aralık ayında İstanbul'da Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı, 2022 yılında da Erzurum'da Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Başkan Vekili Hasan Kartal, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri ile TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası ve 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleşeceğini aktaran Gözgeç, "İstanbul'da aralık ayında Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Aynı zamanda AIBA'nın da kongresi şampiyonadan sonra İstanbul'da olacak. 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, Erzurum'da gelecek yıl ağustos ayında yapılacak" ifadelerine yer verdi.

"Yeni binamızın altında mağazalar olacak ve buralardan da kira geliri elde edeceğiz"

Ankara Eryaman'da kamp merkezi ve federasyon binası inşa edileceğini belirten Eyüp Gözgeç, "Buraya da kamp merkezimizi ve federasyon binamızı yapacağız. Kastamonu Kadı Dağ'ında bir kamp merkezimiz var. Çok iyi bir merkez ama daha iyilerini de hak ediyoruz. Bakanımız bu projemizi destekliyor. Yeni binamızın altında mağazalar olacak ve buralardan da kira geliri elde edeceğiz. Spor salonumuz, fitness, sauna ve yüzme havuzumuz olacak. Konferans salonumuz da mevcut olacak. Federasyonumuzun binasını da oraya taşıyacağız. Uygulama projesinin ihalesi bitti. Zemin etütlerine başlandı" değerlendirmesinde bulundu.

Buse Naz Çakıroğlu: "2016 Rio'dan sonra bu algıyı kırmaya başladık"

Boks branşında önceleri kadın sporcuların zorluklar yaşadığını dile getiren olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, "Önceleri daha fazla eşitsizlik yaşıyorduk. Boks, Türkiye'de erkek branşı olarak gözüktüğü için daha fazla zorluk yaşadık. Genç bir takımız. Büyüklerde müsabakaya başladığımızda fazla başarı elde edemedik. Az da olsa bu durum bir kesimi mutlu etti. Bize karşıt bir düşüncedeydiler. 2016 Rio'dan sonra bu algıyı kırmaya başladık, Tokyo'da da zirvesi oldu. Karşıt olanlardan 'Siz bu sporu daha iyi yapıyorsunuz' cümlelerini duymaya başladık" diye konuştu. - ANKARA