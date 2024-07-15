Spor Federasyonlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajları

Spor

Spor federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu yayınladığı mesajda, "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan inancını ve birlik ruhunu en güçlü şekilde gösterdiği gündür. Bu anlamlı günde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Demokrasi ve milli iradeye olan inancımızı her zaman koruyacak, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun mesajında da "Milletimizin birliğine yönelik 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimini bir kez daha kınarken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." denildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun mesajında ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı büyük bir kahramanlık göstererek demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güreş, halter, dağcılık, tekvando, judo, okçuluk, boks, cimnastik, hokey, eskrim, kano, kürek, yelken, atıcılık federasyonları da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.