Spor federasyonlarından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Spor federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden yayınlanan mesajda, "15 Temmuz 2016'da milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha kınıyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, ülkemiz uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyor; sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hokey Federasyonu ise anma mesajında "15 Temmuz, milletimizin vatanına sahip çıktığı, tarihimizin en karanlık gecesinin en aydınlık sabaha döndüğü günlerden biridir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin demokrasisine, milli iradesine ve bağımsızlığına yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimizin eşsiz cesareti, kararlı duruşu ve sarsılmaz inancıyla bertaraf edilmiştir. O gece gösterilen direniş, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin ve millet iradesinin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin güçlü bir ilanıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Türkiye Okçuluk Federasyonu da internet sitesinden "Karanlığa ışık olan milletin zaferi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye Tenis Federasyonu ise sosyal medya hesabından, "15 Temmuz, milletimizin inancı, kararlılığı ve sarsılmaz birlik ruhuyla kazandığı bir demokrasi zaferidir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu da anma mesajında "Türkiye Judo Federasyonu olarak, 15 Temmuz gecesi, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milletimizin hür iradesine kast eden hain darbe girişimine karşı durarak vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Diğer spor federasyonları da yayınladıkları mesajlar ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü andı.