Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

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