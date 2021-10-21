Fenerbahçe- Royal Antwerp

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko (Rusya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel,...

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