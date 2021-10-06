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Fenerbahçe Safiport: 69-89 - Son Dakika

Fenerbahçe Safiport: 69-89

06.10.2021 20:58
Fenerbahçe Safiport: 69-89

SALON: Şehit Mustafa ÖzelHAKEMLER: Viola Györgyi, Anastasios Kardaris, Cecília TothGALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 20, Melis Gülcan 5, Dungee 3, Steinberga 10, Krajisnik 23, Merve Aydın 8, Gizem Başaran, Sude YılmazFENERBAHÇE SAFİPORT: Alperi Onar 6, McBride 21, Iagupova 29, Tuğçe Canıtez...

SALON: Şehit Mustafa Özel

HAKEMLER: Viola Györgyi, Anastasios Kardaris, Cecília TothGALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 20, Melis Gülcan 5, Dungee 3, Steinberga 10, Krajisnik 23, Merve Aydın 8, Gizem Başaran, Sude YılmazFENERBAHÇE SAFİPORT: Alperi Onar 6, McBride 21, Iagupova 29, Tuğçe Canıtez 2, Williams 18, Zahui 6, Manolya Kurtulmuş 71'İNCİ PERİYOT: 14-17İLK YARI: 38-433'ÜNCÜ PERİYOT: 50-62Kadınlar Euroleague B Grubu ilk maçında Fenerbahçe Safiport, konuk olduğu Galatasaray'ı 89-69 mağlup etti.Karşılaşmaya iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, pota altını etkili kullanarak ve rakibini hücumda top kayıplarına zorlayarak periyodun bitimine 7: 50 kala 8-0 öne geçti ve rakibine molayı aldırdı. Moladan iyi dönen Galatasaray, Pelin'in skorer oyunu ve pota altından Krajisnik'in sayılarıyla farkı eritti. 2.55 kala Merve'nin pota altından bulduğu isabet ile sarı-kırmızılı ekip skoru eşitledi: 12-12. Moladan dönüşte daha iyi bir görüntü veren Fenerbahçe, ilk çeyreği 17-14 önde kapattı. İkinci periyoda iki takım da hücumda etkili başladı. Fenerbahçe McBride ile etkili olurken Galatasaray ise Krajisnik ile bulduğu sayılarla skorda dengeyi korumayı başardı ve periyodun ilk ilk dört dakikası Fenerbahçe'nin 27-24 üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından hücumda Iagupova ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe, ilk yarının bitimine 3: 09 kala farkı çift hanelere çıkardı: 28-38. Bu dakikadan sonra toparlanan ev sahibi ekip, Melis ve Merve'den bulduğu üç sayılık isabetlerle farkı 3'e kadar indirdi: 36-39. Fenerbahçe, periyodun son bölümünde Williams ile etkili oldu ve ilk yarıyı sarı-lacivertli ekip, 43-38 önde tamamladı.Üçüncü periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, McBride, Iagupova ve Alperi'den bulduğu sayılarla farkı 12'ye çıkardı ve periyodun bitimine 6: 31 kala rakibine molayı aldırdı: 40-52. İlerleyen dakikalarda iki takım da karşılıklı sayılar üretirken periyodun son 3 dakikasına sarı-lacivertli ekip, 58-46 önde girdi. Kalan dakikalarda iki takım da skor üretmekte zorlandı ve karar periyoduna sarı-lacivertli ekip, 62-50 önde girdi.Son periyoda da McBride ve Iagupova'dan bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın bitimine 6: 50 kala farkı 16'ya çıkardı: 56-72. İlerleyen dakikalarda aradaki farkı daha da açmayı başaran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın bitimine 2: 27 kala Iagupova'dan bulduğu üç sayılık isabet ile skoru 62-82'ye getirdi. Kalan dakikalarda aradaki farkı korumayı başaran Fenerbahçe Safiport, sahadan 89-69 galip ayrıldı.Fenerbahçe'de Alina Iagupova ürettiği 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken McBride 21, Williams ise 18 sayıyla mücadele etti. Galatasaray'da ise Krajisnik 23 sayı, Pelin Bilgiç 20 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

Fenerbahçe Safiport: 69-89

Gizem Başaran, Merve Aydın, Fenerbahçe, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport: 69-89 - Son Dakika Spor


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