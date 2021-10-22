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Floor curling branşıyla curlingi yaygınlaştırmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Floor curling branşıyla curlingi yaygınlaştırmayı hedefliyorlar

22.10.2021 10:59

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, bir süre öncesine kadar spor camiasının bile yeterince tanımadığı curlingi, özellikle buz salonlarına ihtiyaç olmadan normal zeminde oynanabilen floor curling branşıyla yurt geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, bir süre öncesine kadar spor camiasının bile yeterince tanımadığı curlingi, özellikle buz salonlarına ihtiyaç olmadan normal zeminde oynanabilen floor curling branşıyla yurt geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kenan Şebin, AA muhabirine, Türkiye'nin 10 yıllık bir zaman diliminde curling sporunda önemli mesafeler katettiğini belirtti.

Olimpiyatlara katılacaklarına inandığını anlatan Şebin, Türkiye'nin curlingde özellikle 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmasının bu sporun ülke genelinde yayılması açısından da önemli olduğunu aktardı.

Şebin, Türkiye'nin curlingde olimpiyatlara katılma başarısı göstermesi halinde ülke genelinde tesisleşmenin artacağına inandığını ifade ederek, "Curling başlı başına kendine özgü, emek ve ince işçilik isteyen bir spor. Tesis arttıkça sporcu ve hakem sayısının yanı sıra bu işe ilgi duyanların da sayısı artacak." diye konuştu.

Her yaştan insanın curling oynayabileceğini anlatan Şebin, salon olmayan illerdeki insanlara da farklı şekilde bu sporu öğretmeye çalıştıkların dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bedensel engelli insanlarımız da bu sporu yapıyor ve diğer illerde buz salonları yok ancak floor curling gibi normal zemin üzerinde oynanan bir branş geliştirdik ve bu branş okullarda spor branşı oldu. İki yıl önce Sivas Kongresi'nin yüzüncü yılında 186 okulun katılımıyla okullar arası Türkiye şampiyonası yaptık. Pandemiden dolayı geçen yıl erteledik ama bu sene yine olacak. İlk defa bu sene kulüpler arası floor curling müsabakaları yapacağız. Floor curlingin normal curling ile felsefesi, ruhu aynı sadece oynanan alan çok farklı. Onun için bugün emin olun okullarda curlingi bilmeyen kalmadı."

"Curlingin ne olduğunu maalesef spor camiası bile bilmezdi"

Söz konusu çalışmaların neticesinde curlingin geniş kitlelere yayıldığını dile getiren Şebin, şunları kaydetti:

"Bundan bir iki sene önce curlingin ne olduğunu maalesef spor camiası bile bilmezdi. Çok şükür beden eğitimi öğretmenleri bizi arıyor. Şu anda en çok tercih edilen egzersiz branşı olarak curling geçiyor. Bu yaygınlaşacak ve kulüplerin çok daha büyük katılımıyla genişleyecek. Buz salonları arttığı zaman insanlar curlingle iç içe yaşamış olacak. Sadece çocuklara değil özellikle floor curling rehabilitasyon merkezleri, gazilerimizin rehabilite edildiği yerler, huzurevleri hatta hapishanelere kadar bu sporu götürüp insanlarımızın sporla kaynaşmasını, bir araya gelmesini istiyoruz."

Curlingin hoşgörülü bir spor olduğunu anlatan Şebin, "Curling hakeme gerek duymayan bir spor. Olumsuz bir şey olduğu zaman oyuncu kendinden o taşı kenara hoşgörü ile alabiliyor. Dolayısıyla bizim insanımızın hoşuna gidecek bir spor. O yüzden olimpiyatı çok istiyoruz ve oraya gittiğimizde bu sporun tüm Türkiye'de bilinmesini sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Şebin, curlingin bir branşı olan floor curling, buz zeminde oynanan curlingin aksine okul, spor salonu gibi düz zemini olan tüm tesislerde, genç, yaşlı ve çocuklar ile bir arada oynanabildiğini kaydetti.

Floor curling branşıyla curlingi yaygınlaştırmayı hedefliyorlar
Floor curling branşıyla curlingi yaygınlaştırmayı hedefliyorlar
Floor curling branşıyla curlingi yaygınlaştırmayı hedefliyorlar
Floor curling branşıyla curlingi yaygınlaştırmayı hedefliyorlar
Floor curling branşıyla curlingi yaygınlaştırmayı hedefliyorlar

Togo Cumhuriyeti, Olimpiyat, Türkiye, Curling, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Floor curling branşıyla curlingi yaygınlaştırmayı hedefliyorlar - Son Dakika Spor


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